Названы лучшие места для переселения людей в связи с изменением климата

В случае отсутствии естественной миграции треть населения Земли будет проживать при температурах, которые на данный момент наблюдаются в Сахаре. Поэтому человечеству стоит задуматься о переезде уже сейчас.

В то время как страны думают над тем, как сократить выбросы углерода и пытаются приспособить опасные места к более жарким условиям, для больших частей мира местный климат становится слишком экстремальным. Людям придется мигрировать, чтобы выжить.

Об этом говорится в материале журнала Time.

Отмечается, что в течение следующих пятидесяти лет высокие температуры в сочетании с повышенной влажностью сделают большие участки земного шара смертельными для жизни.

«Большому количеству населения … придется искать новые дома. Вы будете среди них, или вы будете принимать их. Эта миграция уже началась — мы все видели потоки людей, бегущих из пострадавших от засухи районов Латинской Америки, Африки и Азии, где сельское хозяйство и другие средства к существованию в сельской местности стали невозможными», — пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что число мигрантов во всем мире удвоилось за последнее десятилетие, и вопрос о том, что делать с быстро растущим количеством перемещенных лиц, которое будет увеличиваться по мере того, как планета нагревается.

«Мы можем и должны подготовиться. Разработка радикального плана для человечества, чтобы выжить в гораздо более жарком мире, включает в себя строительство новых огромных городов на более терпимом Крайнем Севере и отказ от огромных территорий невыносимых тропиков. Это включает в себя адаптацию нашего питания, энергии и инфраструктуры к изменившейся окружающей среде и демографии, поскольку миллиарды людей будут вынуждены покинуть свои дома и искать новые», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что в США такие регионы как Флорида, Калифорния и Гавайи опустеют из-за изменения климата, а из-за угрозы затопления американские власти будут вынуждены защитить Нью-Йорк и, в частности, Манхэттен — для этого планируется построить большую стену в море, Big U. Самой пригодной для жизни территорией Штатов окажется Аляска, где еще предстоит построить города-миллионники, чтобы она смогла принять наплыв климатических беженцев.

В будущем, к 2100 году, одним из лучших мест для жизни будет Гренландия — там к этому моменту даже появятся леса. Также освободятся ото льда и части западного побережья Антарктиды. По прогнозам ученых, от изменения климата выиграют Канада, Сибирь и другие части РФ, а также Исландия и страны Северной Европы.

«Могут появиться города с хартиями, государства в государствах, некоторые из 200 стран исчезнут, а оставшиеся соберутся в региональные союзы. В этом веке люди будут мигрировать, и сейчас есть шанс сделать, чтобы все было по плану и переход к новому миру был бы управляемым», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, Земля оказалась на грани массового вымирания. Нынешними темпами ведения деятельности человечество неминуемо ведет планету к катастрофе. Земле к 2500 году грозит потепление на 9 градусов, которое приведет к массовой гибели всего живого.

Также Курсор писал о том, как военные действия влияют на погоду и климат. Боевые действия оказывают комплексное, крайне негативное влияние на окружающую среду. Взрывы ракет и снарядов выбрасывают продукты детонации в атмосферу, провоцируя грозы и осадки, которые наполнены ядовитыми веществами.