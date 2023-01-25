Названы лучшие пищевые источники меди

Когда дело доходит до меди, ни чрезмерное потребление, ни ее дефицит не полезны для вашего здоровья. Но это важный минерал, который нужно принимать с пищей.

Из-за пандемии Covid-19 в последние два года акцент сместился на диету и здоровое питание. Люди теперь более внимательно относятся к своему ежедневному рациону и потреблению питательных веществ. Когда дело доходит до здорового питания, чтобы поддерживать высокий уровень энергии и сильный иммунитет, важно включать в свой рацион все необходимые питательные вещества, натуральный сахар, витамины и минералы. В то время как некоторые люди уделяют больше внимания потреблению витаминов, они склонны забывать о минералах в своем рационе. Тем не менее, минералы также важны для вашего тела, чтобы оставаться здоровым. И медь — это минерал, о котором вы должны помнить.

В беседе с HealthShots диетолог Дипти Хатуджа сказала: «Медь — это один из микроэлементов, в которых наш организм нуждается в небольших количествах, но это очень важно для поддержания нашего здоровья».

Дефицит меди может привести к анемии, сосудистым осложнениям, остеопорозу и неврологическим проявлениям. Он необходим только в небольших количествах, но играет жизненно важную роль в повседневных функциях организма.

Кроме того, обратите внимание, что ваше тело не может производить медь самостоятельно, поэтому важно, чтобы вы получали ее из пищи. Продукты, богатые медью, включают широкий спектр фруктов, овощей и мяса, которые содержат большое количество меди.

Хорошие пищевые источники меди:

1. Устрица

Медь — это минерал, который содержится в нескольких видах морепродуктов, включая устрицы, разновидность моллюсков.

2. Темная листовая зелень

Зеленые овощи, такие как шпинат и сырая капуста, действительно очень питательны, а также имеют очень высокое содержание меди при низком содержании калорий.

3. Орехи

Орехи крошечные, но это кладезь витаминов и минералов. Они помогают в некоторых функциях организма, потому что они богаты клетчаткой, белком, полезными жирами, витаминами и минералами. Орехи, такие как кешью и миндаль, содержат большое количество меди и являются отличным источником меди для вегетарианцев.

4. Семена

Семена, такие как семена кунжута, семена льна и семена подсолнечника, съедобны и содержат больше меди. Вегетарианцы могут жевать орехи и семена, чтобы получать суточную дозу меди.

5. Темный шоколад

Когда дело доходит до питательной ценности шоколада, чем темнее, тем лучше. Да, темный шоколад очень полезен, поскольку он является мощным источником антиоксидантов, улучшает кровоток и помогает снизить кровяное давление.

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