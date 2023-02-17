Названы продукты, которые быстро разжижают кровь и могут уберечь от инсульта

Густая кровь приводит к образованию тромбов, инсультам и инфарктам и потому с этим обязательно нужно бороться.

Эксперты говорят: чтобы защититься от смертельно опасных недугов, следует разнообразить свое меню продуктами, которые разжижают кровь.

Об этом пишет She finds.

Особенно такие продукты нужны тем, у кого выражены симптомы густой крови. Самые частые из них — ощущение покалывания в конечностях, онемение в руках и ногах, шум в ушах, слезоточивость, а также снижение остроты зрения и слуха, повышенная тревожность, медленное кровотечение при порезах, при этом кровь темного цвета. Также часто симптомами выступают боли в мышцах, особенно в области спины и затылка, может появляться учащенное дыхание и одышка.

Самый главный и доступный продукт, который регулирует густоту крови в человеческом организме – это вода! Обезвоживание организма приводит к очень опасным последствиям, поэтому пейте достаточно чистой простой воды, а также компоты, морсы, соки и отвары трав.

Корень имбиря – растение содержит полиненасыщенные жирные кислоты и гингерол, которые очищают сосуды и разжижают кровь.

Помидоры делают кровь более жидкой, предотвращают образование тромбов и регулируют содержание холестерина. Еще один полезнейший продукт — голубика – мощный антиоксидант, который препятствует образованию тромбов и разжижает кровь.

Жирная рыба – один из самых полезных продуктов для сердечно-сосудистой системы организма. Защищает от загущения крови, инсультов, инфарктов и замедляет процессы старения.

Что касается здоровья, Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.