Названы продукты, снижающие риск инсульта

Ученые выяснили, как благодаря специальной диете снизить риск развития инсульта.

Об этом пишет Еxpress.

Эксперты утверждают, что диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров увеличивают риск возникновения инсульта и других сердечных заболеваний.

Кроме этого, ученые советуют не злоупотреблять солью. По их утверждению, она может повысить уровень артериального давления, что является первопричиной возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. А вот частое употребление фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра и йогурта наоборот снижает риск возникновения ишемического инсульта.

Однако, к сожалению, эта диета неэффективна для профилактики геморрагического инсульта, отмечают эксперты. в То же время медики напоминают, что здоровый образ жизни, умеренная физическая активность и правильное питание могут уберечь вас от множества проблем со здоровьем.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.

Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.