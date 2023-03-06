Названы продукты, вызывающие детское ожирение

Всемирный день борьбы с ожирением появился только в 2015 году, что совсем недавно по сравнению с другими важными днями здоровья. Всемирный день борьбы с ожирением, который приходится на 4 марта, дает людям возможность обсуждать и повышать осведомленность об ожирении во всем мире. По данным ВОЗ, в 2020 году у 39 миллионов детей в возрасте до 5 лет был обнаружен избыточный вес или ожирение. Здесь нет ничего удивительного, еда играет важную роль в детском ожирении.

HealthShots связались с доктором Шахидом Шафи Бхатом, консультантом по внутренним болезням, чтобы узнать о детском ожирении и продуктах, которые могут его вызвать.

Продукты, которые подаются в ресторанах быстрого питания или закусочных, как правило, содержат большое количество калорий с низкой пищевой ценностью или вообще без нее. Высококалорийные продукты с высоким процентным содержанием жиров и углеводов играют главную роль в развитии ожирения у детей.

Вот некоторые из продуктов, которые вызывают детское ожирение

1. Фастфуд

Пицца — итальянское блюдо, приготовленное из пшеницы с большим количеством овощной или мясной начинки. Это может звучать здорово, но с добавлением большого количества сыра это может быстро привести к увеличению веса. Точно так же другие фаст-фуды, такие как гамбургеры и котлеты, имеют высокое содержание жира, говорит доктор Бхат.

2. Картофельные чипсы

Картофельные чипсы продаются в красочных упаковках и разных размеров, что привлекает детей. Одна упаковка картофельных чипсов может быть довольно сытной, но не давайте ее своим детям, так как она содержит много калорий, соли и ненасыщенных жиров.

3. Сладости

Конфеты, десерты и шоколад – одни из самых любимых у детей. Многие мамы даже используют эти сладкие продукты, чтобы подкупить детей. Сколько раз вы говорили своему ребенку учиться, чтобы он мог получить шоколад? Не делайте этого, так как это может не только испортить зубы, но и привести к детскому ожирению.

4. Мороженое

Оно насыщено сахаром и жиром и имеет высокий гликемический индекс, который является рейтинговой системой для пищевых продуктов, содержащих углеводы, считает эксперт. Но всегда можно приготовить низкокалорийное мороженое дома без сахара.

5. Лапша

Она сделаны из пшеничной муки, богатой углеводами и жирами, поэтому старайтесь избегать ее.

6. Фруктовый сок

Не давайте детям слишком много фруктовых соков, особенно тех, что продаются в тетра-упаковках, так как они содержат много сахара и калорий. Вместо этого давайте им целые фрукты, так как они содержат клетчатку, поэтому просто нарежьте их на кусочки и дайте детям.

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