Названы пять побочных эффектов низкоуглеводной диеты

Если вы думаете, что низкоуглеводная диета поможет вам похудеть, то будьте осторожны.

HealthShots обратились к Хари Лакшми, консультанту и диетологу больницы материнства в Ченнаи, Индия, чтобы понять, почему углеводы необходимы для вашего тела и что может произойти, если вы полностью их избегаете.

Зачем нам углеводы?

Одним из трех важных макроэлементов, необходимых нашему организму для правильного функционирования, являются углеводы. Они дают организму глюкозу, которая затем преобразуется в энергию для поддержания функций организма и физической активности.

Побочные эффекты низкоуглеводной диеты

Недостаток углеводов в вашем рационе может повлиять на ваше тело следующим образом:

1. Усталость

Недостаток энергии является одним из наиболее важных последствий отказа от углеводов.

2. Повышенный голод

Отказ от углеводов также может привести к усилению чувства голода и тяги к еде. Углеводы необходимы для регулирования уровня сахара в крови, а без них уровень сахара в крови может упасть, вызывая чувство голода и тягу к другим источникам глюкозы, таким как сахар.

3. Запор

Еще одним побочным эффектом отказа от углеводов является запор. Углеводы содержат клетчатку, которая помогает регулировать пищеварение и обеспечивает бесперебойную работу. Без достаточного количества клетчатки у вас могут возникнуть запоры, вздутие живота и другие проблемы с пищеварением.

4. Мозговой туман

Если вы не едите достаточно углеводов, ваш мозг не будет получать необходимое количество глюкозы для поддержания настроения и психического здоровья. Следовательно, вы можете испытывать перепады настроения, проблемы со сном и чувство слабости, поскольку ваше тело изо всех сил пытается поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

5. Дефицит питания

Отказ от углеводов может привести к дефициту питательных веществ. Углеводы содержатся во многих продуктах, которые также содержат другие необходимые питательные вещества, такие как витамины и минералы. Когда вы избегаете этих продуктов, вы можете упустить эти питательные вещества, что может привести к множеству проблем со здоровьем.

Читайте также: медики назвали полезные продукты, вызывающие бессонницу.