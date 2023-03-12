Названы топ-10 самых опасных туристических мест в мире

На Земле имеется ряд мест, в которых необходимо проявлять особую осторожность. Список из 10 наиболее опасных мест на планете ежегодно угрожает жизням множества людей.

Долина смерти в Калифорнии, США, получила свое название благодаря жаркому и засушливому климату. В XIX веке тысячи старателей, искавших золото, погибли на ее территории, пытаясь сократить путь и переходя с места на место. В настоящее время количество жертв уменьшилось, но Долина смерти по-прежнему опасна — здесь ежегодно гибнут до 10 человек. Зарегистрированная температура здесь может достигать +57,7 градусов по Цельсию, и человек без воды может прожить здесь только 14 часов.

Королевская тропа в Испании, также известная как Эль Каминито-дель-Рей, считается одним из самых опасных горных маршрутов в мире. Он находится в ущелье Эль Чорро, которое расположено в провинции Малага, Андалусия, и является одним из самых посещаемых альпинистских районов Европы.

Гора Вашингтона в США — место, где был побит мировой рекорд скорости ветра на поверхности Земли, который составил 327 километров в час. Однако здесь не только штормы опасны, температура может опускаться до -40 градусов, а постоянные сильные снегопады делают это место чрезвычайно опасным.

Дорога Смерти, расположенная в Боливии, известна своей опасностью и сложностью. Туристы, которые смогли преодолеть этот маршрут и выжить, утверждают, что это сравнимо с восхождением на Эверест. Этот путь был проложен в 1930-х годах для связи между городами Ла-Пас и Коройко и проходит по краю крутого горного серпантина. Длина маршрута составляет 56 километров, а высота меняется от 4650 до 1200 метров. Большая часть дороги имеет ширину всего 3,2 метра, что делает проезд здесь очень опасным для двух автомобилей.

Депрессия Данакил расположена в одноименной пустыне на севере Эфиопии и является одним из самых жарких мест на Земле. Летом здесь можно замерять температуру воздуха до +63 градусов по Цельсию, а почва может прогреваться до +70 градусов.

Газовый кратер Дарваза, находящийся в сердце пустыни Каракумы в Туркменистане, называют «воротами в ад». Это гигантская воронка диаметром 69 метров и глубиной 30 метров, которая постоянно горит из-за горючего природного газа. Это явление продолжается уже более 50 лет.

Озеро Натрон, расположенное в Танзании, является уникальным природным явлением. Оно покрыто толстым слоем соли, который периодически окрашивается в различные оттенки розового и красного цвета. Вода в озере по составу больше похожа на крепкий щелочной раствор и очень горячая (от +40 до +50 градусов). При контакте с ней у туристов есть риск получить мгновенный химический ожог, а животные, которые падают в озеро, медленно превращаются в соляные мумии.

Одной из самых удивительных пещер нашей планеты является Пещера Кристаллов в Мексике. Она была открыта в 2000 году и расположена на глубине 300 метров под городом Найка. Главной особенностью этой пещеры является температура внутри, которая достигает +58 градусов Цельсия, а влажность составляет 100 процентов. В таких условиях в легких человека начинает моментально конденсироваться вода, и он практически сразу погибает.

Гавайский Вулканический Национальный Парк на Гавайях – это место, которое стоит увидеть, если вы путешествуете по островам. Здесь можно увидеть два самых активных вулкана нашей планеты: Мауна-Лоа, занимающий второе по размеру место на Земле, и Килауэа, который непрерывно извергается с 1983 года. Кроме того, регулярно происходят подземные толчки, деформации почвы и образование новых фумаролов. Все это привлекает тысячи путешественников со всего мира.

Озеро Кавах-Иджен в Индии — еще один удивительный вулканический объект, который стоит увидеть. Оно расположено на востоке индонезийского острова Ява и наполнено соляной кислотой, образовавшейся из хлороводорода, выделяемого из жерла вулкана на глубине около 200 метров. Температура воды в озере достигает 60 градусов Цельсия, но даже прикосновение к этой жидкости может привести к серьезным ожогам, так как она более едкая, чем серная кислота в электрических аккумуляторах.

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