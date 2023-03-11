Топ-10 стран, в которые израильтяне отправятся отдыхать на Песах

Скоро наступит Песах, и многие жители Израиля будут праздновать его за границей. Наибольшее количество наших соотечественников планируют отправиться в Лондон, Нью-Йорк и Дубай.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные туристической компанией Gulliver.

По данным туристических компаний, наибольшее количество вылетов запланировано на 4-5 апреля. Ожидается, что в эти дни в аэропорту «Бен-Гурион» будут длинные очереди, поэтому рекомендуется приезжать заранее.

Топ-10 стран, в которые израильтяне летят на Песах:

Лондон;

Нью-Йорк;

Дубай;

Тбилиси;

Афины;

Париж;

Бухарест;

Вена;

Мадрид;

Бангкок.

Согласно данным, цены на билеты в среднем уменьшились на 4% по сравнению с прошлым годом. Наиболее доступным направлением из популярных является Дубай, где цены на авиабилеты снизились на 13%. Однако, на двух направлениях — в Лондон и Тбилиси — стоимость билетов выросла на 1% и 2% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Согласно списку самых популярных направлений, составленному билетным сайтом Holidayinder, на Песах многие израильтяне планируют отправиться в Будапешт, Прагу, Вену, Афины, Рим, Дубай и на греческие острова Родос и Крит.

Генеральный директор Gulliver Group, Зив Розен, отмечает, что восстановление индустрии туризма происходит в этом году, и возвращаются стандартные направления. По его словам, европейские столицы и дальние направления находятся в первой десятке по количеству бронирований авиабилетов.

В прошлом году израильтяне не могли знать, смогут ли они полететь на отдых на Песах, из-за коронакризиса. Это привело к нехватке предложения билетов и готовности людей платить больше за возможность вырваться за границу после долгих карантинов.

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