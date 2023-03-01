Не только газировка: диетолог назвала два популярных напитка, которые опасны для здоровья

Важно поддерживать водный баланс с помощью полезных напитков в течение дня. Тем не менее, есть много нездоровых вариантов, которые могут оказать серьезное влияние на ваше общее состояние здоровья.

SheFinds поговорили с диетологом Кэтрин Карнац, чтобы узнать о худших напитках, которые вы должны исключить (или, по крайней мере, сократить) из своего рациона. Она сказала, что лимонад и сладкий чай следует избегать, насколько это возможно, поскольку они могут привести к множеству осложнений для здоровья из-за содержания в них сахара. Узнайте больше о рисках для здоровья, связанных с этими напитками ниже.

Лимонад

Карнац сказала, каким бы вкусным ни был этот напиток, он также опасен для вашего здоровья.

Есть несколько причин, по которым вам следует исключить лимонад из своего рациона. Во-первых, Карнац указывает, что «лимоны содержат кислоту, которая может стирать эмаль наших зубов». Высокое содержание сахара — еще один тревожный сигнал. «В каждом стакане лимонада много добавленного сахара», — предупреждает она. И нам, вероятно, не нужно повторять вам дважды, что избыток сахара может нанести серьезный вред вашему телу. Частое употребление сладких напитков, таких как лимонад, может привести к ряду проблем, таких как воспаление, диабет, высокое кровяное давление, увеличение веса и многое другое. Карнац также предупреждает, что «лимонад также может вызывать раздражение организма и усиливать изжогу».

Сладкий чай

«Большая чашка сладкого чая в вашей любимой сети быстрого питания может содержать 49 граммов добавленного сахара», — отмечает диетолог. Хотите верьте, хотите нет, но это означает, что всего один напиток может превысить рекомендуемую суточную норму потребления сахара, которая составляет 36 граммов для мужчин и 25 граммов для женщин.

Как мы упоминали выше, диетолог предупреждает, что «частый избыток сахара в рационе может увеличить риск развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний».

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