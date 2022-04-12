Неврологи рассказали, что 15 процентов молодых мам испытывают послеродовую депрессию

Ученые выявили закономерность, что 15% молодых женщин страдают от послеродовой депрессию. У этих женщин отмечаются изменения в головной коре мозга тех участков, которые отвечают за контроль настроения.

Исследования показали, что примерно 15 процентов молодых женщин после родов испытывают депрессию. Психологи считают, что это вызвано воспалением в тех отделах головного мозга, которые призваны компенсировать перепады настроения, связанные с тяжелым течением беременности.

Американские ученые Общества неврологии в Сан-Диего выявили закономерность, что стресс и сбои иммунной системы связаны с головным мозгом.

Иммунитет несет основную роль в генезе послеродовой депрессии, характерной для молодых матерей. Матери ощущают депрессию, тревожные состояния, трудности в общении с ребенком. Статистика показывает, что такое состояние характерно для 15% молодых мам.

Психолог Бенедетта Лойнер из университета штата Огайо проводила исследования поведения самок лабораторных крыс. Она сосредоточила внимание на области головного мозга, ответственной за настроение. Лойнер изучала особенности изменения медиальной префронтальной коры.

Те самки, которые во время эксперимента испытывали стресс во время беременности, после родов проявляли признаки послеродовой депрессии: невнимание к потомству, депрессию и расстройства поведения.

Эти крысы имели высокий уровень воспалительных маркеров в мозговой ткани, которая контролирует настроение. Исследование показало, что стресс способен нарушить деятельность некоторых иммунных клеток мозга.

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