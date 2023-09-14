Более того, продукт часто приводит к воспалениям.

По мнению экспертов по питанию Лизы Ричардс и Кэти Томашко Таут, жареные продукты, такие как творог, какими бы вкусными они ни были, могут представлять опасность для вашей талии и общего состояния здоровья.

Об этом они рассказали попталу SheFinds.

Сырный творог при жарке становится калорийным и перенасыщенным жирами и углеводами. Например, одна большая порция покупного жареного творога может содержать ошеломляющие 1000 калорий и 67 граммов жира, что составляет более половины рекомендуемой ежедневной нормы калорий.

Помимо количества калорий, фаст-фуд часто содержит вредные ингредиенты, такие как масла, майонез, айоли и сыр, которые могут помешать усилиям по снижению веса. Высокий уровень натрия в жареных продуктах, таких как творог, способствует проблемам со здоровьем, включая увеличение веса, закупорку артерий и болезни сердца.

Более того, творог часто содержит глютен, молочные продукты и вредные для здоровья масла, которые могут привести к воспалениям, вздутию живота и увеличению веса.

Чтобы поддерживать здоровую диету, рекомендуется ограничить употребление жареных продуктов, таких как творог, и выбирать более легкие варианты и цельные, необработанные продукты. Если вам хочется чего-нибудь жареного, рассмотрите возможность использования аэрофритюрницы в качестве более здоровой альтернативы.

В конечном счете, ключом к контролю веса является умеренность, а не полное лишение. Время от времени употребление сырного творога в умеренных количествах все же может быть частью сбалансированной диеты.

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