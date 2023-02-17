Нутрициолог рассказал о действенной и простой схеме очистки организма

Понять, что вашему организму срочно нужна «чистка», можно по таким симптомама: необъяснимая усталость, обострение аллергий, общая вялость, частые простудные заболевания, повышенное газообразование в кишечнике и так далее.

Об этом она рассказала на странице в Instagram .

Для действенной чистки организма, прежде всего, замените все напитки в своем рационе на воду. Обязательно уберите из рациона все сладости и мучные изделия, такие как печенья, конфеты, торты и т.д. Исключите рафинированные продукты (консервы, колбасы, изделия из белой муки и белого сахара и т.д.).

Также специалист советует включить в свой рацион натуральные и необработанные продукты, такие как свежие фрукты и овощи, здоровые белки и жиры. Обязательно добавьте в меню натуральные детокс-продукты, такие как грейпфрут, костный бульон, брюссельская капуста, ягоды, свекла, семена чиа и орехи.

Организуйте свой сон, таким образом, чтобы иметь возможность непрерывного сна в течение 7-8 часов каждую ночь, чтобы организм мог отдохнуть и нормализовать свою работу. Добавьте больше физической активности в свою жизнь, такой чтобы вам подходила – прогулки, пробежки, велосипед и т.д.

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