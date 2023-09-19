Нутрициолог рассказала, какими орехами следует обогатить свой рацион

Орехи обладают целым набором полезных свойств.

В свой рацион периодически необходимо добавлять орехи, потому что они являются ценным источником витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, необходимых нашему организму. Нутрициолог Наталья Козак рассказала, какие виды орехов являются самыми полезными.

Об этом пишет издание "Фокус".

По словам эксперта, употребление орехов помогает снизить в крови уровень "вредного" холестерина, а также улучшить пищеварение, укрепить сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Также орехи способны улучшить память и концентрацию внимания. Нормальная порция орехов на 1 раз составляет около 30 граммов.

Наталья Козак рекомендует вводить в рацион миндаль, потому что он содержит витамины А, С, Е, а также жирные омега-3 ненасыщенные кислоты, много кальция, которые важны для функционирования нашего организма. А еще периодически следует употреблять фундук, потому что он помогает за счет своего богатого витаминного состава снижать "вредный" холестерин.

Не менее полезными является орех макадамия, в составе которого есть витамины Е, В1, В2, калий и магний, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы, а также грецкий орех, способствующий укреплению иммунитета и правильной работе щитовидной железы.

"Курсор" писал ранее, что миндаль, который часто называют вечным секретом красоты, обладает множеством преимуществ для вашей кожи. Обильные запасы витамина Е, антиоксидантов и полезных жиров делают их идеальным дополнением к вашему режиму ухода за кожей. Они превосходно сохраняют кожу увлажненной, способствуя сияющему цвету лица.