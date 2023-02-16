Облака менее чувствительны к климату, чем считалось ранее — ученые

В 2020 году д-р Рафаэла Фогель и международная группа из Центра исследований и устойчивого развития системы Земли (CEN) Гамбургского университета, Динамической метеорологической лаборатории в Париже и Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге провели крупную полевую кампанию по проанализировать данные наблюдений, собранных в полях кучевых облаков вблизи атлантического острова Барбадос. Благодаря своему анализу они обнаружили, что вклад этих облаков в потепление климата необходимо переоценить.

Результаты работы были опубликованы в Nature.

«Облака пассата влияют на климатическую систему по всему миру, но данные демонстрируют поведение, отличное от того, что предполагалось ранее. Следовательно, резкое повышение температуры Земли менее вероятно, чем считалось ранее. Хотя этот аспект очень важен для более точного прогнозирования будущих климатических сценариев, это определенно не означает, что мы можем отказаться от защиты климата», — говорит Фогель, ученый-атмосферник.

На сегодняшний день многие климатические модели смоделировали значительное сокращение пассатных облаков, что означало бы, что большая часть их охлаждающей функции будет потеряна, и, следовательно, атмосфера нагреется еще больше. Новые данные наблюдений показывают, что это вряд ли произойдет.

Несомненно то, что по мере глобального потепления испаряется больше воды с поверхности океана, а влажность у основания пассатных облаков увеличивается. Напротив, воздушные массы в верхней части облаков очень сухие и лишь немного увлажняются. Это создает существенную разницу во влажности сверху и снизу. В атмосфере это рассеивается при смешении воздушных масс. Предыдущая гипотеза: более сухой воздух перемещается вниз, в результате чего облачные капли испаряются быстрее и повышается вероятность того, что облака рассеются.

Данные наблюдений с Барбадоса теперь предлагают первую надежную количественную оценку того, насколько выражено вертикальное смешивание на самом деле и как оно влияет на влажность и облачный покров в целом. Таким образом, это первые данные, проливающие свет на процесс, необходимый для понимания изменения климата. Вкратце: более интенсивное перемешивание не делает нижние слои более сухими и облака не рассеиваются. Скорее данные показывают, что облачный покров фактически увеличивается с увеличением вертикального перемешивания.

По словам ученых, это означает, что пассатные облака гораздо менее чувствительны к глобальному потеплению, чем считалось долгое время.

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