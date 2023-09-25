Онлайн-сервис, который рассчитывает риск деменции, открыли для всех

Ученые рекомендуют использовать этот калькулятор в качестве инструмента ранней диагностики, а полученные результаты стоит показать врачу.

Канадские исследователи из Университета Оттавы разработали уникальный онлайн-калькулятор, который позволяет людям старше 55 лет лучше понять состояние своего мозга и рассчитать риск появления деменции. Эта разработка полезна еще и тем, что люди могут получить конкретные рекомендации о том, как уберечь свое здоровье и комплексно подойти к этой проблеме.

Об этом пишет Journal of Epidemiology and Community Health,

Калькулятор доступен на сайте projectbiglife.ca, пройти тест могут все желающие совершенно бесплатно.

Деменция - это общий термин для обозначения потери памяти и других мыслительных способностей, достаточно серьезных, чтобы мешать повседневной жизни. От деменции нет лекарства или лечения. Однако около трети случаев деменции можно предотвратить с помощью таких факторов образа жизни, как физическая активность, здоровое питание, сокращение употребления алкоголя и табака, а также лечение таких состояний, как диабет и высокое кровяное давление.

Калькулятор может использоваться людьми для оценки риска деменции и помощи в изменении своего образа жизни.

Благодаря этому исследованию команда разработала первый прогностический инструмент, который предназначен для прогнозирования деменции на популяционном уровне. Он может прогнозировать количество новых случаев в сообществе, выявлять группы повышенного риска, информировать о стратегиях профилактики деменции и будет использоваться для поддержки национальной стратегии Канады по борьбе с деменцией.

Используя регулярно собираемые данные о состоянии здоровья и опросы, эксперты по здоровью населения получают всю информацию, необходимую для использования алгоритма.

По их словам, результат калькулятора не является точным и человек не должен паниковать, если получит неблагоприятный результат. Ученые рекомендуют использовать этот калькулятор в качестве инструмента для изменения своего образа жизни и поведения, чтобы повысить шансы на сохранение здоровья.

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