Опередили свое время: какие достижения цивилизации майя до сих пор поражают ученых

Майя достигли изощренного понимания астрономии, построили сложные города без современной техники и измеряли время не одной, а сразу двумя сложными календарными системами.

Майя продолжают удивлять ученых своими достижениями, которые кажутся невозможными в такие древние времена.

Об этом сообщает Arkeonews.

Необычайные открытия майя сделали в сельском хозяйстве, гончарном деле, письме, календарях и арифметике, а также оставили после себя впечатляющую архитектуру и произведения искусства.

Цивилизация майя просуществовала более двух тысяч лет, но период с 300 по 900 год нашей эры стал ее расцветом.

Именно в этот период майя достигли изощренного понимания астрономии, узнали, как выращивать кукурузу, бобы, как строить сложные города без использования современной техники; как общаться друг с другом, используя один из первых в мире письменных языков; и как измерять время не одной, а сразу двумя сложными календарными системами.

В ходе раскопок на стоянках майя были обнаружены площади, дворцы, храмы и пирамиды. Города майя применяли свидетельства более продвинутых методов ведения сельского хозяйства, таких как орошение и террасирование. Многие храмы и дворцы имели ступенчатую пирамидальную форму и были украшены очень подробными рельефами и надписями. Эти сооружения принесли майя репутацию великих художников Мезоамерики.

Использование нуля и создание сложных календарных систем, таких как Круглый Календарь, основанный на 365 днях, а затем Календарь Длинного Счета, рассчитанный на более чем 5000 лет, стали одними из многих математических и астрономических нововведений майя.

Майя строили свои храмы и другие священные здания, используя свои глубокие познания в астрономии. Например, расположение пирамиды в Чичен-Ице в Мексике определяется положением солнца в дни весеннего и осеннего равноденствия.

До недавнего времени считалось, что вулканизация на основе каучука придумана в девятнадцатом веке американцем Чарльзом Гудиером. Но теперь историки считают, что именно майя придумали первые резиновые изделия за 3000 лет до патента Гудиера в 1843 году.

Также майя превратили свой язык в кодифицированную систему письма. Как и в Древнем Египте, их глифы использовались для выражения слов, звуков и слогов с помощью изображений и других символов. Историки считают, что майя использовали для этого около 800 глифов, и, что невероятно, 80% их языка до сих пор понимают их потомки.

Как и любая другая разумная цивилизация, майя стремились записывать свою историю и достижения, их книги были написаны на коре и свернуты веером. Старейшая сохранившаяся книга содержит таблицы, изображающие движения Венеры, Марса и Луны. Майя также рассчитывали возникновение лунных затмений на основе наблюдений и отслеживали движение Юпитера и Сатурна.

Медицина майя была более продвинутой, чем можно было бы подумать, и, как и в других культурах представляла собой смесь религии и науки. Они считали, что дисбаланс и равновесие являются ключом к хорошему или плохому здоровью. А диета человека, пол и возраст всегда были определяющими факторами. Они знали о швах и часто использовали человеческие волосы для зашивания ран. Они также регулярно делали слепки, чтобы ускорить заживление и восстановление переломов и других переломов костей. Ученые считают, они были особенно искусны в стоматологии и использовали железный колчедан в качестве пломб.

Ранее Курсор писал, как выглядел город Майя с многоквартирными домами.