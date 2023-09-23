Перекусы перед сном - какие продукты не испортят фигуру

Отказ от еды по вечерам не ускорит похудение, а скорее затормозит ваш метаболизм, отмечают врачи.

Есть незадолго до сна можно, если выбирать правильные продукты и при этом не переедать. Это куда лучше, чем ложиться спать голодным.

Об этом сообщила гастроэнтеролог и диетолог Юлия Гудима в Instagram .

Незадолго до сна можно есть постный белок - белок яйца, рыбу, куриное филе. Такие продукты дают длительное чувство насыщения, кроме того, предотвращают катаболизм мышц ночью. Белковый вечерний перекус часто используют спортсмены при наборе мышечной массы. Главное, чтобы это был не большой прием пищи - 50-100 г, говорит специалист.

Можно также есть овощи с низким гликемическим индексом, например, зелень, огурцы, морковь. Такие продукты создают объем в желудке и чувство голода отступит.

Кроме того, диетолог советует перед сном есть 1 чайную ложку клетчатки (псилиум, яблочный пектин) и запить обычной водой. Клетчатка натягивает на себя жидкость и создает объем в желудке.

Также можно съесть чайную ложку ореховой пасты или 1/4 авокадо. Это странно звучит, но жир - единственная составляющая рациона, которая не вызывает скачок инсулина, который можно назвать жирозапасающим гормоном. А потому такие продукты совершенно безопасны для вашей фигуры, зато помогут утолить голод.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.

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