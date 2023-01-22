Почему люди не помнят свои сны: ответ ученых

Некоторые части мозга погружаются в сон в разное время.

Люди обладают свойством забывать свои сны из-за особенностей работы головного мозга.

Об этом заявили ученые из австралийского университета Монаша в Мельбурне, информирует портал Storinka.

Так, по словам исследователей, некоторые части мозга погружаются в сон в разное время.

«Последним отключается гиппокамп. Кроме того, он просыпается в конце процесса. По словам исследователей, гиппокамп осуществляет функцию передачи информации из кратковременной памяти в длительную», — говорится в статье.

Воспоминания о сне находятся в своеобразном «окне» в кратковременной памяти, поэтому из-за того, что гиппокамп не в состоянии принять сон в утреннее время, человек не может вспомнить, что ему снилось.

Ранее Курсор писал о том, почему длительный сон опасен для здоровья. Спать больше положенного времени — плохо, уверяют врачи. Так, британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.

По мнению ученых, избыток сна может стать причиной набора веса. Это происходит потому, что в организме происходят изменения в гормональном фоне и клеточном обмене.

Также Курсор сообщал о том, что сон на боку очень вредит вашей спине и деформирует позвоночник. Прежде всего, выберете подходящую по высоте подушку, чтобы при положении лежа на боку шея не изгибалась.

Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией, и мышцы могли быть полностью расслаблены.