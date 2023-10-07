Легендарного солдата похоронили около 1400 лет назад.

В Японии археологи исследовали гробницу элитного солдата, находившуюся под автостоянкой.

Об этом сообщает Daily Star.

Легендарный солдат был 1400 лет назад похоронен во дворе гостиницы в Икаруге. Исследователи заметили, что всего в нескольких минутах езды от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО находятся следы древних построек.

Проведя раскопки, они нашли множество интересных артефактов, датированных VI веком. В частности, упоминается о старых железных мечах, остатках керамики и драгоценностях.

Внутри гробницы также обнаружили восемь новых комнат. Это открытие связывает место автостоянки с бывшим местом традиционных размышлений, где устроили захоронение кофуна.

Подобные гробницы находят по всей Японии. Считается, что в них похоронили приблизительно 161 тысячу человек.

Сам стиль кофун обычно предназначен для воинов и знати. По мнению археолога Наохиро Тошима, это не могила самурая, но сейчас есть необходимость в дополнительных исследованиях.

Само тело в захоронении уже сгнило и исчезло. Судя по месту расположения меча, тут могли похоронить двух людей.

"Речь идет о важной гробнице, потому что ее построили независимо, а каменная камера большая. Могила местного влиятельного человека", – поделились исследователи.

Ширина гробницы составляет 1,6 метра, а глубина – около метра. Эксперты зафиксировали повреждения потолка, но при этом захоронение не разграбили. Напоследок ученые засыпали могилу, а найденные объекты выставят в местном музее.

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