Популярные обезболивающие могут привести к повреждению печени — доктор

Будьте бдительны и информированы, чтобы защититься от потенциального повреждения печени, которое вызывают эти обезболивающие.

Безрецептурные обезболивающие — обычное средство для облегчения дискомфорта от мигрени, мышечных болей или лихорадки. Однако важно понимать, что даже эти, казалось бы, безобидные средства несут потенциальный риск, а некоторые могут быть особенно опасными.

Ацетаминофен, также известный как парацетамол, является одним из таких обезболивающих, которое требует осторожности, особенно в отношении его воздействия на печень. Об этом портаоу SheFinds рассказала эксперт в области здравоохранения Крутика Нанавати, дипломированный врач-диетолог и диетолог.

Ацетаминофен — широко используемое лекарство, отпускаемое без рецепта, эффективное при различных проблемах, включая боль и симптомы простуды. Тем не менее, это не лишено опасностей. Нанавати предупреждает, что чрезмерное потребление ацетаминофена может привести к серьезному повреждению печени и считается основной причиной острой печеночной недостаточности, например, в Соединенных Штатах.

Основная проблема заключается в его легкой доступности и недостаточной осведомленности широкой общественности о его потенциальной токсичности. Симптомы передозировки ацетаминофена могут проявиться только через 12–24 часа после приема, включая тошноту, рвоту и боль в животе. Желтуха, характеризующаяся пожелтением кожи, может появиться примерно на третий день после употребления, сопровождаясь снижением диуреза и спутанностью сознания.

В тяжелых случаях передозировка ацетаминофена может привести к фатальной печеночной недостаточности, характеризующейся такими симптомами, как синяки и кровотечения из-за снижения факторов свертывания крови. Если вы подозреваете передозировку, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Регулярные функциональные тесты печени также могут помочь предотвратить вред до того, как он станет необратимым.

Хотя ацетаминофен безопасен при использовании по назначению, тем, кто ищет долгосрочное обезболивание, следует изучить более безопасные альтернативы, такие как физиотерапия или ненаркотические анальгетики. Если вам необходимо использовать ацетаминофен, крайне важно строго соблюдать рекомендуемые дозировки и избегать его сочетания с несколькими препаратами, содержащими ацетаминофен.

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