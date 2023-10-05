Популярный напиток, который предотвратит сахарный диабет

Врачи рассказали, что нужно пить для снижения риска заболевания сахарным диабетом.

Последнее исследование, проведенное австралийскими и китайскими учеными, предлагает добавить ферментированный чай в список продуктов, рекомендованных для профилактики диабета.

Как пишет "EurekAlert!", исследование показало, что ежедневное потребление чая связано с увеличением выделения глюкозы с мочой и снижением резистентности к инсулину. Риск развития предиабета и диабета второго типа также снижается у тех, кто пьет чай, особенно темный ферментированный чай.

В исследовании участвовали 1923 человека разных полов и возрастных групп из восьми провинций Китая. Среди них были как люди с диабетом, так и предиабетом, а также нормальным уровнем глюкозы в крови.

Участников исследования разделили на группы в зависимости от их потребления чая. Результаты показали, что ежедневное потребление чая связано с увеличением выделения глюкозы с мочой и снижением резистентности к инсулину. Те, кто пили чай, имели на 15% меньший риск развития предиабета и на 28% меньший риск развития диабета второго типа по сравнению с теми, кто не пил чай вовсе.

Особенно выраженные показатели были обнаружены у тех, кто пил темный ферментированный чай. У этой группы риск развития диабета был на 53% ниже, а риск предиабета – на 47% ниже по сравнению с теми, кто не потреблял чай.

Эти результаты указывают на потенциальные положительные эффекты потребления ферментированного чая для контроля уровня глюкозы в организме и снижения риска развития диабета. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы более подробно изучить механизмы действия чая и определить оптимальную дозу для достижения максимального эффекта. В любом случае добавление ферментированного чая в рацион может быть одним из способов профилактики диабета.

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