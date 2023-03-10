Потеря веса после 60 лет: советы, которые следует помнить пожилым людям

Вот несколько советов по снижению веса, которым могут следовать люди старше 60 лет.

Чтобы узнать о хитростях похудения для пожилых людей, HealthShots обратились к гуру фитнеса Аминдеру Сингху из Team Aminder.

1. Тренировка с отягощениями

Не волнуйтесь, это безопасно для женщин старше 60 лет. Сингх говорит, что это ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса. Тренировка также помогает укрепить кости и сдержать остеопороз, который является распространенной проблемой среди пожилых женщин.

2. Физическая активность

Любая физическая активность жизненно необходима для похудения. Регулярные физические упражнения для людей старше 60 лет могут помочь сохранить мышечную массу, ускорить обмен веществ и помочь похудеть. Вы можете заниматься малоинтенсивными видами деятельности, такими как ходьба и плавание. Йога тоже может помочь.

3. Правильное питание

Сбалансированная диета имеет решающее значение для снижения веса, и люди старше 60 лет должны сосредоточиться на потреблении продуктов, богатых белком и другими питательными веществами. Им следует избегать продуктов с высоким содержанием сахара и жира. Белок чрезвычайно важен, так как он может предотвратить потерю мышечной массы и способствовать снижению веса. Итак, начните есть продукты, богатые белком.

4. Позитивный настрой

Являетесь ли вы пожилым человеком или нет, позитивный настрой имеет первостепенное значение для успеха в похудении. Людям старше 60 лет следует сосредоточиться на своих целях и радоваться своим успехам, а не разочаровываться из-за неудач, считает эксперт.

5. Достаточный сон

Полноценный сон необходим для похудения, поскольку он позволяет регулировать гормоны, влияющие на аппетит и обмен веществ. Люди старше 60 лет должны спать не менее 7-8 часов в сутки.

Читайте также: медики назвали полезные продукты, вызывающие бессонницу.