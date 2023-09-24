Потеря веса станет невозможной — доктор назвал продукты на завтрак, которые стоит избегать

В этих вариантах не хватает клетчатки и белка.

Завтрак имеет решающее значение для нашей энергии и хорошего самочувствия, но некоторые распространенные ошибки могут привести к увеличению веса.

Тез Пратап Сингх, доктор медицинских наук, предостерегает в статье SheFinds от частой ошибки: завтрака, насыщенного рафинированными углеводами и сахаром и лишенного белка и клетчатки.

Употребление сладких хлопьев или выпечки может дать быстрый прилив энергии, но они вызывают утренние сбои и усиление чувства голода. В этих вариантах не хватает клетчатки и белка, необходимых для насыщения. Скачок и падение уровня сахара в крови могут привести к тяге к более калорийным перекусам, что приводит к перееданию.

«Завтрак с низким содержанием белка и клетчатки не дает вам удовлетворения. Белки и клетчатка помогают вам дольше чувствовать себя сытым, уменьшая желание перекусить нездоровой пищей», — сказал Сингх. Более того, завтрак с высоким содержанием сахара может нарушить функцию инсулина, что потенциально может привести к резистентности к инсулину, увеличению веса и диабету 2 типа.

Чтобы лучше контролировать свой вес, выбирайте завтрак, богатый белком, клетчаткой и полезными жирами, ограничивая при этом рафинированный сахар и углеводы. Выбирайте такие варианты, как греческий йогурт с ягодами и орехами, овсянку с семенами чиа или яичницу со шпинатом и помидорами. Этот выбор обеспечивает белок, клетчатку и постоянную энергию для более здорового образа жизни.

Курсор писал, что эксперты назвали лучший завтрак, который стимулирует работу мозга.