Американец два раза подряд выиграл в лотерею

В январе анонимному участнику лотереи повезло выиграть приз в размере 30 000 долларов, но на этой неделе он получил еще один приз — на этот раз в размере 50 000 долларов. 56-летний житель Балтимора купил несколько лотерейных билетов, когда заходил в магазин вина. Кроме выигрыша в игре Crazy 8s, он также получил небольшие призы на своих других билетах — 20 и 5 долларов соответственно.

Мужчина с трудом поверил в свою удачу и даже позвал свою девушку, чтобы она проверила билет и убедила его в том, что он не грезит. Он сказал, что все еще решает, как потратить свой второй неожиданный выигрыш.

Магазин спиртных напитков, где он купил билеты, Mitt’s Rosedale Liquors в Розвуде, к востоку от Балтимора, также получит бонус в размере 500 долларов от лотереи Мэриленда.

Ранее «Курсор» информировал, что американец спустя 42 года нашел и выкупил свой первый автомобиль. Одна очень необычная и весьма сентиментальная история случилась в американском штате Пенсильвания. Американец спустя 42 года после продажи своего первого автомобиля нашел его и выкупил назад.

Напоминаем, что американец выиграл в лотерею шесть раз благодаря простой комбинации. Отмечается, что именно интуиция ему подсказала купить сразу шесть билетов и использовать в них одинаковые комбинации цифр. Успех улыбнулся Робертсу впервые за 20 лет. Каждый его билет принес выигрыш в 390 тысяч долларов.