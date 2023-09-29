Правильная диета поможет не только убрать косметические дефекты кожи, но и предотвратить из появление в будущем.

Состояние кожи человека может многое рассказать о состоянии его здоровья. Частое появление прыщиков и раздражения говорит о том, что организм загрязнен токсинами либо же в вашем рационе слишком много вредных продуктов. Чтобы избавиться от этой проблемы эксперты рекомендуют, прежде всего, пересмотреть свое питание и придерживаться режима дня, т.е. высыпаться, бывать на свежем воздухе и правильно проводить гигиенические процедуры.

Об этом пишет Poosh.

Главным врагом чистой красивой кож эксперты считают сахар и быстрые углеводы. Такие продукты провоцируют появление акне. Они вызывают резкое повышение уровня инсулина, что увеличивает андрогены в нашем теле. А это приводит к тому, что тело вырабатывает слишком много сала.

Продукты, вызывающие выброс гистамина также стоит ограничить. Потому не употребляйте в больших количествах авокадо, баклажаны, соевый соус, цитрусовые. Также стоит избегать потребления колбасных изделий и продуктов на дрожжах.

Избегайте молочки. Это хоть и полезные продукты, но при склонности к появлению акне, они только ухудшают состояние кожи. Врачи уверены, что отказ от молока и продуктов на его основе поможет избежать высыпания на лице.

Добавьте в рацион продукты, которые борются с воспалением. Эксперты рекомендуют ежедневно есть крестоцветные овощи и семечки (не жареные), как минимум пару раз в неделю включайте в рацион жирную рыбу, яйца, а также семечки. Однако, если у вас есть склонность к высыпаниям перед менструацией, по словам врачей, вам стоит воздержаться от поедания крестоцветных овощей.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.