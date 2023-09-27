Кошки ведут себя по отношению к хозяевам как маленькие дети, при этом модели поведения могут быть самыми разными.

Традиционно кошек считают более "независимыми" по сравнению с собаками. Однако на самом деле кошки привязываются к хозяевам больше, чем мы думаем.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Орегонского государственного университета (США).

Психологи наблюдали за поведением котят. Сначала котенок некоторое время был в комнате с хозяином, а затем его оставляли в одиночестве. 60% животных продемонстрировали "безопасную" модель поведения. Этот термин ранее использовался для определения отношения малышей к родителям и собак к хозяевам.

«Безопасное поведение» предполагает, что кошки грустили, когда хозяев не было рядом, но при этом сохраняли баланс между общением с хозяином и познанием окружающего мира.

При этом 30% кошек продемонстрировали опасную привязанность. То есть уход хозяина вызвал у них сильную обеспокоенность. Даже когда хозяин возвращался, животное не чувствовало себя нормально. Такие кошки либо уклонялись от общения с хозяином, либо, напротив, чрезмерно желали контакта. Их поведение было неорганизованным.

Как отметили ученые, такие же модели поведения характерны для детей. А это значит, что кошки не хуже собак демонстрируют социальные навыки и, можно сказать, воспринимают хозяев своими родителями.

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