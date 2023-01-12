Пять эфирных масел, которые облегчат боль в суставах и коленях

Вы должны попробовать эфирные масла при болях в суставах и коленях, потому что они, как известно, обладают расслабляющим эффектом и противовоспалительным действием.

Испытываете ли вы ноющую боль в коленях или суставах? Или вы видите, как ваши родители страдают от изнурительных болей? Что ж, старение приносит с собой множество проблем со здоровьем, включая проблемы с суставами. Незначительная боль, которую испытывают ваши бабушка и дедушка, родители или вы сами, поначалу может не вызывать беспокойства, но если ее игнорировать в течение длительного времени, она может быстро перерасти в нечто более серьезное, например, в артрит.

Доктор Чайтали Дешмукх назвала порталу Health Shot пять эфирных масел, которые могут помочь при болях в суставах и коленях.

1. Эфирное масло лемонграсса

Эфирное масло лемонграсса широко используется в аюрведической медицине для облегчения симптомов артрита, таких как боль в суставах и воспаление. Масло лемонграсса обладает вяжущими свойствами, а это означает, что при употреблении оно может выводить лишнюю жидкость из тканей организма, уменьшая воспаление и отек, а также улучшая подвижность.

2. Эфирное масло лаванды

Эфирное масло лаванды используют во многих домах и местах, которые стремятся создать расслабляющую и приятную атмосферу. Это связано с тем, что эфирное масло лаванды может помочь уменьшить стресс и беспокойство. Но это не единственное преимущество этого мощного масла. Противовоспалительные и обезболивающие свойства эфирного масла лаванды делают его отличным эфирным маслом как для психического, так и для физического благополучия. Оно обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление вокруг суставов.

3. Эфирное масло эвкалипта

«Эфирное масло эвкалипта может облегчить дискомфорт в суставах и мышцах благодаря своим терапевтическим свойствам. Успокаивающие и охлаждающие свойства эфирного масла эвкалипта способствуют его противовоспалительным и спазмолитическим свойствам, снижая напряжение и облегчая боль», — говорит доктор Дешмукх.

4. Эфирное масло розмарина

Розмарин известен своими противовоспалительными и болеутоляющими свойствами. В результате эфирное масло розмарина является отличным вариантом для людей, страдающих воспалением или болью в суставах.

5. Эфирное масло имбиря

«Зингибаин, противовоспалительный компонент, содержащийся в эфирном масле имбиря, уменьшает отек, воспаление, дискомфорт и скованность в мышцах и суставах. Благодаря этим качествам эфирное масло имбиря может облегчить боль и увеличить подвижность», — говорит доктор Дешмукх.

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