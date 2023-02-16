Пять продуктов для лучшего пищеварения и снижения уровня холестерина

Здесь мы расскажем вам о лучших продуктах, богатых клетчаткой.

Макронутриенты — это типы продуктов, которые вы должны потреблять, чтобы ваше тело функционировало должным образом, вырабатывало энергию и предотвращало заболевания. Они включают жиры, углеводы, белки, клетчатку и многое другое. Хотя все они необходимы, клетчатка рекламируется как один из самых важных макроэлементов, которые могут вам понадобиться. В конце концов, это самый естественный и эффективный способ поддерживать здоровый вес, одновременно контролируя здоровье кишечника.

Крайне важно помнить, что есть продукты с высоким содержанием клетчатки, которые удовлетворят ваши ежедневные потребности и сохранят ваше здоровье. HealthShots попросили Хари Лакшми, диетолога из Больницы материнства, Алварпет, Ченнаи, порекомендовать некоторые здоровые продукты, богатые клетчаткой.

1. Яблоки

Яблоки не только вкусны, но и содержат большое количество клетчатки. Сырое яблоко среднего размера содержит 4,4 грамма клетчатки или 2,4 грамма на 100 граммов.

2. Авокадо

Это очень полезный фрукт, богатый витамином С, магнием и некоторыми другими питательными веществами. Он не только богат углеводами, но и наполнен полезными жирами. Он содержит 6,7 грамма клетчатки на 100 граммов или 10 граммов на одну чашку сырого авокадо.

3. Малина

Малина очень питательна с дополнительными преимуществами сильного вкуса. Обогащенная витамином С и питательными веществами марганца, она содержит большое количество клетчатки: 8 граммов в одной чашке сырой малины или 6,5 граммов на 100 граммов.

4. Чечевица

Чечевица не только дешева и легкодоступна среди овощей, но и богата питательными веществами и белком. Суп из чечевицы – фаворит многих любителей фитнеса. В нем высокое содержание клетчатки: 13,1 грамма на чашку вареной чечевицы или 7,3 грамма на 100 граммов.

5. Горох колотый

Такой горох делают из высушенных и очищенных семян гороха. С точки зрения содержания клетчатки лущеный горох считается одним из продуктов с самым высоким содержанием клетчатки: 16,3 грамма клетчатки на чашку приготовленного колотого гороха или 8,3 грамма на 100 граммов.

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