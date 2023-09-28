Ученые нашли простой способ в разы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Как утверждает группа британских исследователей, для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний необходимо проводить психотерапию депрессии у людей старше 45 лет. Именно депрессия стала фактором риска для развития инфарктов, инсультов и других заболеваний.

Новое исследование показало, что лечение депрессии с помощью разговорной психотерапии снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 45 лет. У людей с диагнозом депрессивное расстройство риск развития таких заболеваний приблизительно на 72% выше, чем у людей без депрессии.

Ученые отмечают, что если депрессия является модифицированным фактором риска, то на нее стоит обратить особое внимание. Психотерапия или разговорная терапия - это способ лечения психических заболеваний с помощью обсуждения проблем пациента и консультирования специально обученным специалистом.

Чтобы подтвердить это, ученые провели исследование с группой добровольцев. Уровень депрессии участников измеряли до и после терапии с использованием специального опросника. За пациентами наблюдали более трех лет и выяснилось, что симптомы депрессии улучшились у 59% участников, а у 41% - не улучшились. В сравнении с теми, у кого не было позитивной динамики, улучшение по шкале депрессии было связано со снижением риска развития любой формы ССЗ на 12%, ишемической болезни сердца - на 11%, инсульта - на 12%. Особенно влияние терапии на состояние сердца было заметно среди респондентов в возрасте от 45 до 60 лет: улучшение симптомов депрессии было связано со снижением риска ССЗ на 15%. В этой возрастной группе с улучшенными показателями депрессии вероятность смерти снизилась на 22% по сравнению с теми, у кого показатели расстройства не улучшились.

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