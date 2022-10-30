Раскрыт секрет, как кошки проходят через узкие щели

Домашние любимцы часто обладают удивительной способностью проходить через маленькие отверстия и щели и появляться в труднодоступных местах. Ученые выяснили, что в этом им помогает уникальные особенности плечевого пояса, пишет Live Science.

Специалисты заинтересовались, как коты могут проходить через невероятно маленькие отверстия. Некоторые исследования даже всерьез допускали, что внутри котов слишком много жидкости, поскольку обычная физика не могла объяснить кошачьи искажения.

Однако сейчас уже есть ответ на вопрос, как им это удается.

Способность изрядно «складываться» и пролезать в сверхсложных местах дарит котам уникальный плечевой пояс. У кошек лопатки прикреплены к туловищу только мышцами. А кошачьи ключицы намного меньше по сравнению с остальным телом животного. Вот это и дало им способность пробираться через самые сложные места.

Кроме того, у котов есть еще один вспомогательный инструмент – усы. Они, как выяснилось, тоже помогают протискиваться сквозь узкие пространства. Дело в том, что усы являются волосками, которые вдвое толще шерсти и расположены втрое глубже. Они обладают нервными окончаниями, что формирует вместе высокочувствительную навигационную систему.

Так коты могут оценивать размер небольших пространств, куда они планируют протиснуться в небольшие пространства. Как правило, узкие пространства привлекают котов во время страха или стресса, там они чувствуют себя безопаснее. Но иногда кошки просто уединяются, чтобы отдохнуть от окружающего мира.

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