Ученые, возможно, раскрыли секрет татуировок древних египтянок

Пара исследователей, один из Университета Миссури в Сент-Луисе, а другой из Университета Джона Хопкинса, обнаружили доказательства наличия татуировок на телах женщин, живших в Египте тысячи лет назад.

В своей статье, опубликованной в The Journal of Egyptian Archaeology, Мари-Лис Арнетт и Энн Остин описывают татуировки и излагают свои идеи относительно того, почему они были у женщин.

Еще в начале 1920-х годов археологи обнаружили древний город под названием Дейр-эль-Медина недалеко от реки Нил в Египте. Предыдущие исследования показали, что в городе активно развивалась жизнь в период с 1550 по 1070 год до н.э. и город служил общиной для мужчин (и их семей), которые строили гробницы для египетской королевской семьи. За прошедшие годы ученые обнаружили, что город был аккуратно спланирован с ровными улицами и домами для людей, которые там жили. В этой новой работе исследователи изучали мумии, найденные в городе, и наткнулись на следы татуировок.

Исследователи изучали две женские мумии, которые были извлечены из двух гробниц в деревне. Одна гробница была разграблена, а мумия развернута. При изучении мумифицированной кожи исследователи обнаружили следы татуировки. Они смогли разглядеть изображения чаши, ритуал очищения и изображение Беса, египетского бога, роль которого заключалась в защите женщин и детей, особенно во время родов.

Вторую мумию, все еще завернутую, изучали с помощью инфракрасной фотографии (археологи уже не разворачивают мумии). Это оказались останки женщины средних лет с очередной татуировкой. На этой татуировке изображены веджат (глаз Горация) и Бес, на этот раз в короне из перьев. У него также была зигзагообразная линия под другими фигурами, которые, вероятно, представляли собой болото, куда люди того времени ходили, чтобы охладиться, а иногда и облегчить боль, например, при родах.

Ученые предполагают, что эти две татуировки представляют собой просьбу тех, кто их носит, о защите во время родов. Они добавили, что также были найдены глиняные фигурки, изображающие татуировки на пояснице и верхней части бедер женщин, на которых также были изображения Беса.

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