Раскрыта «водная» тайна первого крупного города на юге Африки

В горах юго-восточного Зимбабве лежат руины первого крупного города на юге Африки. Это место известно как Великий Зимбабве.

Город с большими каменными домами и ограждениями был в 11 веке столицей королевства Шона в некоторых частях современных Зимбабве и Мозамбика. Город процветал, и в нем жило много людей, пока он не был заброшен в 17 веке. Особенно сложно было с водой: Великий Зимбабве расположен в зоне, чувствительной к климату, поэтому обеспечение стабильного снабжения водой такого количества людей и крупного рогатого скота, должно быть, было проблемой.

Эта загадка была раскрыта группой исследователей из Южной Африки, Англии, Зимбабве и Дании в статье, опубликованной в журнале Anthropocene.

С помощью методов дистанционного зондирования и раскопок они исследовали ряд больших впадин в ландшафте, которые местные жители называют ямами «дакка». Впадины ранее не исследовались, так как считалось, что они были сделаны только для сбора глины, используемой для строительства в городе. Однако новые исследования показывают, что это может быть не вся правда.

Исследования показывают, что ямы также должны были использоваться для хранения и управления водой для города. Есть явные признаки того, что впадины были раскопаны, где они могут собирать поверхностные воды и в то же время просачиваться и хранить грунтовые воды для использования в засушливые периоды года. Ученые нашли больше ям «дакка», чем было известно ранее.

Ученые заявили, что ямы «дакка» функционировали как умная система, обеспечивающая стабильное водоснабжение, сохраняя больше поверхностных и грунтовых вод, которые можно было использовать вне сезона дождей.

По словам ученых, жители Великого Зимбабве разработали климатически оптимизированные методы хранения и управления водой в районе, который характеризуется тремя различными климатическими условиями. Такое водоснабжение могло быть необходимо для создания городского общества, которому требовалось безопасное снабжение водой его жителей, скота и сельского хозяйства.

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