Новый отчет показывает тревожные изменения во всем глобальном круговороте воды

Ученые анализируют наблюдения с более чем 40 спутников, которые непрерывно следят за атмосферой и поверхностью Земли. Затем они объединяют их с данными тысяч станций наблюдения за погодой и водой на земле.

Впервые они использовали эти многие терабайты данных, чтобы нарисовать полную картину круговорота воды в течение года для всего земного шара, а также для отдельных стран.

Отчет за 2022 год и лежащие в его основе данные находятся в открытом доступе на сайте www.globalwater.online.

По словам ученых, главный вывод в том, что круговорот воды на Земле явно меняется. Во всем мире воздух становится жарче и суше, а это означает, что засухи и опасные пожары развиваются быстрее и чаще.

Изменение климата — не единственный способ, которым человечество меняет круговорот воды. Во всем мире наблюдается неуклонный рост объема озер. В основном это происходит из-за того, что отдельные лица и правительства строят и расширяют плотины для обеспечения доступа к воде, что меняет речные потоки вниз по течению.

Влияние Ла-Нинья, похоже, ослабевает, и возможен переход к Эль-Ниньо. Возможно, это будет означать меньшее количество наводнений в Азии и Океании и больше дождей в пострадавших от засухи регионах Америки и Восточной Африки. Однако в Австралии могут вернуться волны тепла и лесные пожары. В более долгосрочной перспективе 2023 год может стать началом новой многолетней засухи.

Колебания между Эль-Ниньо и Ла-Нинья — это естественное явление. Если в будущем Ла-Нинья или Эль-Ниньо продержатся дольше, человечество, вероятно, столкнемся с более глубокими засухами и более сильными наводнениями, чем до сих пор.

Успех человечества в сокращении выбросов парниковых газов определит будущее планеты через несколько десятилетий. До тех пор глобальные температуры будут продолжать расти. Будут побиты новые рекорды: по аномальной жаре, ливням, внезапным засухам, лесным пожарам и таянию льда. По словам ученых, этого никак не избежать. Они добавили, что необходимо прислушаться к предупреждающим знакам и подготовиться к сложному будущему.