«Убивают» пищеварение и метаболизм: диетолог назвала худшие продукты для завтрака

Пища, которую вы едите первым делом с утра, может не только существенно повлиять на ваше самочувствие в течение дня, но также может со временем улучшить или разрушить ваше общее состояние здоровья.

SheFinds.com поговорили с диетологом Лизой Ричардс, создателем диеты Candida, чтобы узнать о некоторых из худших продуктов для завтрака, которые вы должны максимально ограничить в своем потреблении, если хотите сохранить здоровье кишечника и стройность талии.

Она рассказала, что сладкая выпечка, такая как пончики, является одним из худших виновников плохого пищеварения и замедления обмена веществ.

Когда дело доходит до продуктов для завтрака, наихудших для вашего здоровья в целом, особенно с точки зрения пищеварения и потери веса, Ричардс говорит, что выпечка находится где-то в верхней части списка.

Если вы регулярно едите эти продукты с высоким содержанием сахара, вы можете настроить себя на плохое пищеварение, замедление метаболизма и увеличение веса. Это в основном потому, что, как отмечает Ричардс, «они сделаны из рафинированных углеводов, добавленных сахаров и масел, которые могут повышать уровень сахара в крови».

Если вы хотите похудеть, необходимо ограничить потребление сахара и поддерживать уровень сахара в крови в норме. Ричардс объясняет, что скачки сахара в крови, вызванные выпечкой на завтрак, «вызывают высвобождение инсулина, и, если он со временем будет высоким, это может привести к резистентности к инсулину и увеличению веса». Но избыток сахара может привести не только к увеличению веса. Сахар вызывает сильное воспаление, и его употребление в больших количествах может привести к дисбалансу хороших и плохих бактерий в кишечнике. Это может привести к ряду проблем с пищеварением, таких как газы, вздутие живота, диарея и многое другое.

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