Решена 50-летняя загадка спутников Млечного Пути

Вокруг Млечного Пути находится множество галактик-спутников. Пространственное распределение одиннадцати маленьких и тусклых звезд, которые кажутся лежащими на тонкой плоскости, было отмечено астрономами не только как причудливое, но и очень загадочное. В течение десятилетий данные предполагали, что все они на самом деле вращались на этой огромной плоскости, что было бы крайне маловероятно, учитывая наше нынешнее понимание Вселенной. Теперь новые данные решили эту 50-летнюю проблему.

Результаты опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Проблема «плоскости спутников» была большой проблемой для существования темной материи, загадочного вещества, которое составляет около 85% всей материи во Вселенной и является одним из важнейших компонентов Стандартной модели космологии. Согласно модели, галактики формировались постепенно из сгустков холодной темной материи.

В выпуске рассматривалось распределение маленьких галактик по орбитам в огромном тонком диске трехмерного пространства без известного объяснения того, как это распределение возникло. Теперь данные со спутника Gaia Европейского космического агентства показывают наиболее точное измерение движения этих галактик, и оказывается, что это не настоящая плоскость. Эти галактики выровнены, но движутся в разных направлениях.

«Плоскость спутников была поистине ошеломляющей. Возможно, неудивительно, что головоломка, которая существует уже почти 50 лет, требует комбинации методов для ее решения — и международной команды, чтобы собраться вместе», — сказал в своем заявлении ведущий автор доктор Тилль Савала из Хельсинкского университета.

Ученые пришли к выводу, что появление спутников на плоскости — «причуда», которая со временем исчезнет, ​​как форма созвездий в ночном небе. Созвездия могут выглядеть определенным образом сейчас, но через эоны времени, по мере их движения, их форма будет меняться. Плоскость есть, но это временное положение, а не физическая плоскость вращения.

«Странное выравнивание галактик-спутников Млечного Пути в небе десятилетиями озадачивало астрономов настолько, что считалось серьезным вызовом космологической ортодоксальности», — объяснил соавтор исследования профессор Карлос Френк из Даремского университета.

По словам ученых, это открытие устраняет один из нерешенных вопросов теории эволюции Вселенной о холодной темной материи.

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