Неожиданная находка: Ученые обнаружили самый тяжелый метал в инопланетных атмосферах

В более широкой Вселенной, есть несколько действительно странных миров, по сравнению с которыми планеты, которые есть в нашей Солнечной системе, кажутся почти обыденными.

Например, супер-Меркурии и мини-Нептуны бросают вызов ожиданиям планетарного развития. А еще есть горячие Юпитеры и сверхгорячие Юпитеры, миры, расположенные так близко к своим звездам, что их атмосферы густы от облаков тяжелых элементов, испаренных из-за сильной жары.

Теперь, в двух самых жестких мирах, когда-либо виденных в Млечном Пути, астрономы обнаружили самый тяжелый металл. В атмосферах экзопланет WASP-76b и WASP-121b дрейфуют облака бария — 56-го элемента таблицы Менделеева.

Исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Предыдущие поиски обнаружили кальций, оксид титана и оксид ванадия в атмосфере WASP-76b, а также ванадий, железо, хром, кальций, натрий, магний и никель в атмосфере WASP-121b. Но барий, витающий в воздухе на больших высотах, еще не обнаруживали.

«Загадочная и нелогичная часть заключается в следующем: почему в верхних слоях атмосферы этих планет есть такой тяжелый элемент? Мы не ожидали и не искали конкретно барий, и нам пришлось перепроверить, действительно ли он исходит с планеты, поскольку его никогда раньше не видели ни на одной экзопланете» — говорит астроном Томас Азеведу Силва из Университета Порту и Института астрофизики и космических наук (IA) в Португалии.

WASP-76b и WASP-121b находятся очень близко к своим звездам, их орбитальные периоды составляют 1,8 и 1,27 земных дня соответственно. Кроме того, они оба довольно массивные, их массы в 0,92 и 1,18 раза больше, чем у Юпитера. Это делает обнаружение бария весьма своеобразным.

«Учитывая высокую гравитацию планет, мы ожидаем, что тяжелые элементы, такие как барий, быстро попадут в нижние слои атмосферы. На данный момент мы не уверены, каковы механизмы [его присутствия]», — говорит астроном Оливье Деманжон , также из Университета Порту и Айова.

Ответы на этот сбивающий с толку вопрос потребуют дополнительного анализа, но работа команды над двумя экзопланетами также дала нам больше информации для изучения. Они сделали новые обнаружения кобальта, стронция и, возможно, титана в атмосфере WASP-121b и подтвердили наличие ранее обнаруженных элементов.

«Присутствие этих тяжелых ионизированных частиц на больших высотах в атмосферах сверхгорячих Юпитеров может свидетельствовать о неожиданной атмосферной динамике», — заявили ученые.

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