С помощью дрона мужчина спас от акулы сотни людей

Мужчина среагировал молниеносно, когда заметил огромную белую акулу возле пляжа в Западной Австралии.

Об этом сообщает Daily Star.

Он спас сотни пловцов, которые были на волосок от смерти, когда рядом с побережьем оказалась акула.

Дэвид Альфонсо, отец одного из купавшихся детей, делал кадры захватывающей дух дикой природы в этом районе, когда заметил дикое животное, которое точно не хотел там обнаружить.

Мужчине пришлось действовать быстро. Его двухлетний сын по имени Сонни плескался у кромки воды, когда электрик связался по FaceTime с женой Кирсти, чтобы предупредить ее, что он обнаружил в воде большую белую акулу.

Пока Кирсти пыталась вытащить Сонни из воды, она предупредила других посетителей пляжа о том, что ее муж видел в океане.

Спасатели приблизились к зверю на гидроциклах и подтвердили, что это на самом деле большая белая акула.

Пляж был закрыт на четыре часа, пока посетители ждали, пока акула покинет этот район.

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