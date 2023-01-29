Трагедия в Пакистане: 41 человек погиб в автомобильной катастрофе

Автобус врезался в опору моста из-за превышения скорости, после чего накренился в ущелье и загорелся.

В Пакистане пассажирский автобус упал в ущелье, погиб 41 человек

Об этом сообщил помощник комиссара Ласбелы Хамза Анджум.

По информации властей, в автобусе находилось около 48 пассажиров, он ехал из города Кветта в Карачи. Автомобиль врезался в опору моста из-за превышения скорости, после чего накренился в ущелье и загорелся.

Как минимум троим людям удалось выбраться из автобуса, в том числе женщине с ребенком, однако один из пострадавших умер по дороге в больницу от полученных травм. Тела погибших, извлеченные из сгоревшего автобуса, невозможно опознать без ДНК-анализа.

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