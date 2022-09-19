Самое древнее в мире: ученые нашли сердце, которому 380 миллионов лет

13:02, Сегодня
Интересные факты, Технологии
археологи раскопки картинка
Фото: Иллюстрация

Археологи раскопали в Западной Австралии окаменелости челюстной рыбы, которая плавала в водах девонского периода. До наших дней в прекрасном состоянии дошли многие ее органы.

Открытие сделали ученые в формации Гого в районе Кимберли (Западная Австралия) на рифе, сохранившем уникальную фауну и флору позднего девонского периода (между 419 и 359 миллионами лет назад).

Об этом сообщает Express.

Ученые утверждают, что эта окаменелость рыбы из семейства членистошейных. Это вымершая группа панцирных рыб, анатомию которых сравнивают с современными акулами. По словам ведущего автора исследования профессора Кейта Тринайстика, археологам невероятно повезло найти рыбу, которой около 380 миллионов лет.

«Эволюцию часто представляют как серию маленьких шагов, но эти древние окаменелости предполагают, что между бесчелюстными и челюстными позвоночными был большой скачок. У этих рыб сердце находилось буквально во рту под жабрами – прямо как у современных акул», – сказал ученый.

Находка особенно ценна тем, что рыба сохранила в прекрасном состоянии сердце, желудок, кишечник и печень. Специалисты крайне редко находят мягкие ткани древних созданий в подобном виде.

Они создали 3D-модели челюстной рыбы, которые указали на состоящее из двух камер сердце, меньшая из которых располагается в верхней части. Также они получили данные о развитии головы и шеи, благодаря чему они приспособились к челюстям.

«Впервые мы можем увидеть все органы вместе у примитивной челюстной рыбы, и мы были особенно удивлены, узнав, что они не так уж сильно отличались от современных. Однако одно значимое отличие у них все же было – печень найденной рыбы была крупной и позволяла ей оставаться на плаву, прям как у сегодняшних акул», – добавил Тринайстик.

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Автор материала:
Рами Мадрих
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