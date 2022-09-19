Самое древнее в мире: ученые нашли сердце, которому 380 миллионов лет

Археологи раскопали в Западной Австралии окаменелости челюстной рыбы, которая плавала в водах девонского периода. До наших дней в прекрасном состоянии дошли многие ее органы.

Открытие сделали ученые в формации Гого в районе Кимберли (Западная Австралия) на рифе, сохранившем уникальную фауну и флору позднего девонского периода (между 419 и 359 миллионами лет назад).

Об этом сообщает Express.

Ученые утверждают, что эта окаменелость рыбы из семейства членистошейных. Это вымершая группа панцирных рыб, анатомию которых сравнивают с современными акулами. По словам ведущего автора исследования профессора Кейта Тринайстика, археологам невероятно повезло найти рыбу, которой около 380 миллионов лет.

»Big bang’ moment of evolution unveiled in 380-million-year-old fish heart’ — @JakeSturmer reports on our Gogo fish @ScienceMagazine

paper for @abcnews @ABCscience. Great to share our work with you Jake!https://t.co/sdSiX2KP0r pic.twitter.com/73uOMh6wKE — Dr Kate Trinajstic (@KateTRINAJSTIC) September 16, 2022

«Эволюцию часто представляют как серию маленьких шагов, но эти древние окаменелости предполагают, что между бесчелюстными и челюстными позвоночными был большой скачок. У этих рыб сердце находилось буквально во рту под жабрами – прямо как у современных акул», – сказал ученый.

Находка особенно ценна тем, что рыба сохранила в прекрасном состоянии сердце, желудок, кишечник и печень. Специалисты крайне редко находят мягкие ткани древних созданий в подобном виде.

Они создали 3D-модели челюстной рыбы, которые указали на состоящее из двух камер сердце, меньшая из которых располагается в верхней части. Также они получили данные о развитии головы и шеи, благодаря чему они приспособились к челюстям.

We’ve found a 380-million-year-old heart in a Gogo fish from the Kimberley.

It’s in @ScienceMagazine, https://t.co/7pTp1F9s6z.

Thank you to my co-authors… pic.twitter.com/UBN2ZahEFR — Dr Kate Trinajstic (@KateTRINAJSTIC) September 15, 2022

«Впервые мы можем увидеть все органы вместе у примитивной челюстной рыбы, и мы были особенно удивлены, узнав, что они не так уж сильно отличались от современных. Однако одно значимое отличие у них все же было – печень найденной рыбы была крупной и позволяла ей оставаться на плаву, прям как у сегодняшних акул», – добавил Тринайстик.

Ранее мы рассказывали о животном, которое способно заново вырастить мозг.

Также «Курсор» сообщал о том, что ученые раскрыли тайну размножения гигантских акул.

Помимо этого, археологи нашли скелет человека, жившего во времена последнего ледникового периода.