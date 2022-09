Самое древнее в мире: ученые нашли сердце, которому 380 миллионов лет

Открытие сделали ученые в формации Гого в районе Кимберли (Западная Австралия) на рифе, сохранившем уникальную фауну и флору позднего девонского периода (между 419 и 359 миллионами лет назад).

Об этом сообщает Express.

Ученые утверждают, что эта окаменелость рыбы из семейства членистошейных. Это вымершая группа панцирных рыб, анатомию которых сравнивают с современными акулами. По словам ведущего автора исследования профессора Кейта Тринайстика, археологам невероятно повезло найти рыбу, которой около 380 миллионов лет.

