Флиртуют и устраивают свидания: ученые раскрыли тайну размножения гигантских акул

На протяжении длительного периода океанологам был непонятен способ продолжения рода гигантских или исполинских акул, которых можно назвать довольно «замкнутыми» животными.

Ученые не знали, каким образом эти существа, также известные как Cetorhinus maximus, находят партнеров и спариваются. Однако, недавнее исследование, проведенное международной группой ученых, все прояснило.

Об этом сообщает New Atlas.

Долгие годы возле берегов США и Канады люди замечали так называемые «подводные кольца» акул, но не могли их объяснить. Эти гигантские существа периодически сбиваются в стаи и двигаются по кругу, словно устраивают «шабаш».

Эксперты на протяжении 5-летнего периода наблюдали за этим явлением и проанализировали особенности нескольких десятков упоминаемых скоплений, в которых участвовали от 6 до 20 особей. Они обнаружили, что исполинские акулы во время этих «шабашей» образуют так называемые торы.

Форма последних напоминает гигантские пончики, внутри которых происходит круговое движение групп акул на глубине. Оказывается, что эти «подводные кольца» играют роль «быстрых свиданий», которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

В этот период акулы ничего не употребляют и лишь оценивают других особей, чтобы найти партнера. Процесс может сопровождаться словно флиртом, потому что акулы во время «танца» прикасаются друг к другу плавниками и кожей.

По словам ученых, когда Cetorhinus maximus собираются в эти группы, то они пользуются определенными сигналами, способствующими размножению. Например, кожа самок приобретает более бледный оттенок – намек для самца, что она готова спариться. У самцов все несколько иначе, потому что во время кругового движения они переворачиваются и демонстрируют свои репродуктивные органы потенциальной партнерше.

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