Семья нашла под полом своего дома огромный клад, стоимость которого составила сотни тысяч долларов

Семья живет в особняке XVIII века и сперва подумала, что обнаружила под бетоном обычный электрический кабель. Однако, удивлению не было предела, когда находка оказалась горшком, где лежало 264 монеты, которым около 400 лет.

Об этом сообщает Express.

По словам экспертов, некоторые монеты датируются 1610 годом, когда правил Якова I Английский. Они являются редкими образцами артефактов времен Гражданской войны в Англии.

На одной из монет изображен в образе римского императора Яков I и ее стоимость оценили в размере 4000 фунтов стерлингов (4628 долларов). Самая молодая монета в коллекции датируется 1727 годом, а также среди них есть экземпляр из Бразилии. В общей сложности клад оценили в 250 000 фунтов стерлингов (289 065 долларов) и в данный момент его продают на аукционе Spink & Son.

Есть версия, что этим кладом владела Фернли-Майстерам – влиятельной торговое семье, занимающейся импортом и экспортом железной руды, древесины и угля. Под конец 1700-х последние поколения семьи занимали место в парламенте.

