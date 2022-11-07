Серфингист сделал эффектное фото с выпрыгнувшей из воды акулой

Автор снимка признался, что он стал фотографией всей его жизни.

В округе Сан-Диего (США) фотограф из Калифорнии Джордан Анаст сфотографировал серфингиста Тайлера Уоррена, на фоне которого была большая белая акула.

Об этом сообщает Independent.

Это произошло ещё в октябре. По словам фотографа, он не сразу заметил, что ему удалось зафиксировать спортсмена рядом с хищником, выпрыгнувшим из воды. Однако, после этого он рассмотрел формы плавников и понял, что это большая белая акула.

Анастан утверждает, что сделала сразу шесть фото животного, но не был шокирован этим обстоятельством, потому что в этой местности акулы не являются большой редкостью.

«Они повсюду в Калифорнии», – поделился он и добавил, что этот снимок стал фотографией всей его жизни.

Отметим, что белая акула, также известная как большая белая акула, акула-людоед или кархародон, является видом хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул. В СМИ её принято называть большой белой акулой.

Это животное является одной из крупнейших хищных рыб на нашей планете. Самка крупнее самцов и среднем вырастают до 4,6-4,8 метров в длину. Это самый опасный для человека вид акул, потому что большинство нападений на людей приписывают этому воду. Тем не менее, вопреки мифам, люди – не предпочтительная добыча для этих существ.

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