Ученые нашли экземпляр рыбы-ящерицы, который уничтожили нацисты

Эксперты обратили внимание на скрытую иронию в этом открытии.

Ученые из Манчестерского университета в Англии и Университета штата Нью-Йорк нашли слепок «рыбы-ящерицы», который считали утерянным со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Science Alert.

Известно, что первый полный скелет этого существа, также известного как ихтиозавр, нашла исследовательница окаменелостей Мэри Эннинг. Эта ценная находка исчезла в прошлом столетии, когда авиация нацистской Германии бомбила Лондон. Однако, оказалось, что она по-прежнему существует.

Недавно были найдены две гипсовые копии уникальных рептилий, записи об изготовлении которых отсутствовали. По словам ученых из Манчестерского университета и Университета штата Нью-Йорк, упомянутый выше образец – первый скелет вымершей рептилии в научной литературе, являющийся также самым полным скелетом «рыбы-ящерицы».

Вторая копия в прекрасном состоянии находилась в Музее естествознания в Берлине и на ней было написано, что она происходит из неизвестного места. Возможно, ее отлили позже, используя новые методы. Благодаря этому эксперты получили многие полезные сведения.

Во время сравнения обоих слепков ученые пришли к выводу, что перед ними потерянный скелет ихтиозавра. Его не смогли продать в 1820 году, но потом его купил за 100 фунтов стерлингов Королевский колледж хирургов. Сегодня эта сумма эквивалентна 8600 долларов США.

«Учитывая, что оригинал был уничтожен во время Второй мировой войны, несколько иронично, что слепок в идеальном состоянии находится в берлинском музее», – добавили исследователи.

Ихтиозавры жили между 251 и 65,6 миллионами лет назад. Они являются дальними родственниками ящериц и змей. Длина этих животных составляла 3 метра. Они отличались большими глазами, острыми зубами и четырьмя ластами.

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