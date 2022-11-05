У побережья США встретились горбатый кит и австралийская овчарка

У побережья Калифорнии (США) горбатый кит подплыл к палубе лодки, на которой была австралийская овчарка по кличке Скиппер (шкипер).

Об этом сообщает Monterey Bay Whale Watch.

4-лапая впервые встретилась с этим гигантским существом.

«Очень-очень редкое событие, когда кит подошел так близко, но иногда это случается. Лодка не двигалась, и киты решили приблизиться. Иногда мы наблюдаем соперничество самцов китов, иногда это более дружелюбное поведение, а иногда они просто наедаются и возвращаются обратно с полными желудками», – рассказал представитель компании Monterey Bay Whale Watch.

Известно, что осенью горбатый киты готовятся мигрировать и плывут к побережьям Коста-Рики и Мексики. Эти животные являются видом морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов и единственным современным видом рода горбатых китов (Megaptera).

Своим названием они обязаны спинному плавнику, форма которого напоминает горб, или привычке сильно выгибать спину при плавании. Также их называют горбачами или длиннорукими полосатиками. Горбач является довольно крупным котом. Средняя длина тела взрослой особи: 14,5 м для самок, 13,5 м для самцов. Самые крупные особи достигают 17-18 м, но они редки. Средняя масса – 30 тонн.

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