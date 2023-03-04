Шесть полезных семян, которые стоит добавить в свой рацион

Семена кажутся небольшими по размеру, но являются источником необходимых витаминов и минералов.

Семена богаты клетчаткой. Они наполнены здоровыми мононасыщенными жирами, полиненасыщенными жирами и другими необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами. Когда их употребляют в умеренных количествах как часть нашего ежедневного рациона, они могут помочь снизить уровень сахара в крови, уровень холестерина и кровяное давление. Некоторые люди также едят семена для похудения.

HealthShots связались с Каришмой Чавлой, диетологом из Мумбаи и инструктором по образу жизни, чтобы узнать о некоторых полезных семенах.

1. Арбузные семечки

Семена арбуза содержат жиры омега-6. Они являются отличным источником витаминов группы В и минералов, таких как магний, фосфор, цинк, железо, калий и медь.

2. Тыквенные семечки

Семена тыквы содержат жиры МНЖК и омега-6. Они также богаты витамином Е и комплексом В. Еще они содержат такие минералы, как магний, медь, калий, кальций, железо, магний, цинк и селен, рассказывает эксперт.

3. Семена подсолнуха

Семена подсолнечника содержат жиры омега-6 и являются богатым источником комплекса витаминов Е и В. Они также содержат минералы, такие как кальций, железо, марганец, цинк и аминокислоту триптофан.

4. Семена чиа

Семена чиа являются хорошим источником жиров омега-3, а также минералов, таких как железо и кальций.

5. Льняное семя

Льняное семя — очень богатый источник омега-3 жиров. Они содержат клетчатку, витамин B1 и минералы, такие как медь, магний и селен.

6. Семена папайи

Семена папайи богаты минералами, такими как кальций, фосфор и магний. Они также оказывают сильное антибактериальное и противовоспалительное действие на пищеварительную систему.

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