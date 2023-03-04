Шесть полезных семян, которые стоит добавить в свой рацион

Семена богаты клетчаткой. Они наполнены здоровыми мононасыщенными жирами, полиненасыщенными жирами и другими необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами. Когда их употребляют в умеренных количествах как часть нашего ежедневного рациона, они могут помочь снизить уровень сахара в крови, уровень холестерина и кровяное давление. Некоторые люди также едят семена для похудения.
HealthShots связались с Каришмой Чавлой, диетологом из Мумбаи и инструктором по образу жизни, чтобы узнать о некоторых полезных семенах.
1. Арбузные семечки
Семена арбуза содержат жиры омега-6. Они являются отличным источником витаминов группы В и минералов, таких как магний, фосфор, цинк, железо, калий и медь.
2. Тыквенные семечки
Семена тыквы содержат жиры МНЖК и омега-6. Они также богаты витамином Е и комплексом В. Еще они содержат такие минералы, как магний, медь, калий, кальций, железо, магний, цинк и селен, рассказывает эксперт.
3. Семена подсолнуха
Семена подсолнечника содержат жиры омега-6 и являются богатым источником комплекса витаминов Е и В. Они также содержат минералы, такие как кальций, железо, марганец, цинк и аминокислоту триптофан.
4. Семена чиа
Семена чиа являются хорошим источником жиров омега-3, а также минералов, таких как железо и кальций.
5. Льняное семя
Льняное семя — очень богатый источник омега-3 жиров. Они содержат клетчатку, витамин B1 и минералы, такие как медь, магний и селен.
6. Семена папайи
Семена папайи богаты минералами, такими как кальций, фосфор и магний. Они также оказывают сильное антибактериальное и противовоспалительное действие на пищеварительную систему.
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