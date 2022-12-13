Символ стойкости: самка горбатого кита преодолела примерно 5 000 км со сломанным позвоночником

Ученые поделились историей самки горбатого кита по имени Мун, которой удалось преодолеть с поврежденным телом 5 000 км от Канады до Гавайв. Вероятно, это ее последнее странствие.

Об этом сообщает Daily Mail.

На протяжении последних 10 лет специалисты из Фонда тихоокеанских китов наблюдали за этим животным. В 2020 году Мун появилась в водах Канады в компании своего детеныша.

В 2022 году кит был впервые замечен в сентябре исследовательской станцией острова Фин. Наблюдатели заметили, что с животным что-то не так, и со временем с помощью дрона узнали, что у него поврежден позвоночник – нижняя часть тела оказалась изогнута в неестественной форме буквы «S», от спинного до хвостового плавника.

Вероятно, Мун травмировалась из-за столкновения с кораблем. Ученые были по-настоящему шокированы этим обстоятельством, потому что самка в рамках миграции могла преодолеть почти 5 тысяч километров, испытывая невыносимую боль.

В итоге она добралась до места назначения и, вероятно, совершила свое последнее путешествие. В последний раз Мун видели возле берегов Мауи и заметили, что она истощена и покрыта китовыми вшами. Последнее плавания было для нее крайне изматывающим.

В Фонде тихоокеанского кита считают, что люди вряд ли способны понять, сколько сил и стойкости потребовалось Мун для этой миграции. Они призвали уважать такое упорство другого вида и признать, что столкновения с суднами представляют угрозу для морских жителей.

Генеральный директор и ведущий исследователь BC Whales Джени Рэй сказал, что если бы самка горбатого кита была на суше, то ее бы усыпили ради избавления от страданий. Однако она в море, а потому «коктейль из токсичных веществ» угрожает другим животным, которые будут лакомиться ее останками. В нынешней ситуации остается лишь наблюдать за медленной смертью Мун.

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