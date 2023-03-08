Сколько нужно пройти шагов, чтобы сжечь калории от бокала пива

Физическая активность должна стать неотъемлемой частью образа жизни любого человека. Считается, что для поддержания себя в форме нужно в день проходить не менее 10 тысяч шагов. Но показатели могут меняться, если вы часто употребляете алкогольные напитки.

Об этом пишет издание Daily mail.

Разработчики мобильного приложения WeWard рассчитали, сколько калорий приходится на самые популярные алкогольные напитки. Они также указали количество шагов, которое нужно пройти, чтобы их компенсировать. Если вы выпили бокал сидра, в котором содержится около 240 калорий, вы сможете их сжечь благодаря 51 минуте ходьбы.

В светлом пиве содержится 200 калорий, от них избавиться можно проделав примерно 5 тысяч шагов. Такая прогулка займет около 43 минут.

Бокал шампанского содержит 90 калорий, а пройти нужно всего 2520 шагов примерно за 19 минут.

«Курсор» писал ранее, что почему люди не просто пьют, а пьют много, причем сознательно хотят напиться до такого состояния? Ответ на этот вопрос дали ученые из Австралии и США, проведшие совместное исследование.

Ещё мы писали, что ученые из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест утверждают, что употребление алкоголя даже в умеренных количествах может ускорять развитие болезни Альцгеймера.