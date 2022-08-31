Собака ставит диагноз: какие болезни могут «учуять» животные

Домашние любимцы способны не только чувствовать состояние человека, но и подавать сигналы, если больному требуется срочно оказать помощь.

Уникальное чутье собаки позволяет ей даже диагностировать некоторые заболевания, выполняя работу медиков или специального оборудования.

Исследование ученых опубликовано в журнале American Diabetes Association Diabetes Care.

Диабет. Оказалось, что собаки, пройдя курс особой подготовки, могут определять падение показателей сахара в крови человека. Как определили ученые, это происходит благодаря выделению изопрена, который повышается при гликемии у больных диабетом первого типа. Собаки чувствуют особый запах этого вещества через дыхание человека и сигнализируют об этом до того, как человек потеряет сознание или даже впадет в кому. Благодаря собаке, вовремя позвавшей на помощь, есть шанс спасти человека.

COVID-19. Наблюдения финских ученых подтвердили, что собаки способны выявить больных коронавирусом даже в толпе посетителей аэропорта с точностью до 92%. Такие данные были опубликованы в Британском медицинском журнале. При невозможности провести обычные тесты, такая уникальная способность, животных может быть с успехом использована. Их преимущество — это мгновенный результат и охват большого количества потока людей.

Рак. Научные исследования доказали, что собаки способны почувствовать у больных рак молочной железы, шейки матки, легких, мочевого пузыря и предстательной железы. Некоторые хозяева собак уверяют, что их питомцы помогли им выявить у себя меланому, поскольку часто облизывали появляющиеся родинки, а уже анализы позже подтверждали серьезный диагноз.

Головные боли. Опрос среди тысячи собачьих владельцев показал, что их питомцы способны почувствовать приступ мигрени у хозяина. Заботливый пес подходит к человеку в таком случае и своим поведением проявляет заботу.

Панические атаки. Давно известно, что собаки способны реагировать на изменения Собаки прекрасно ощущают гормонального фона у человека. Повышение содержания в крови гормона кортизола, или гормона стресса, животные чувствуют очень остро, в таком случае своим присутствием собака пытается успокоить человека. Многих животных целенаправленно используют психологические службы, часто работающие с людьми в экстремальных ситуациях, например спасатели, пожарные. В Швеции проводилось исследование и выяснено, что собаки не только помогают победить стресс, но и избежать последствий нервного напряжения и вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.

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