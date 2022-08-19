Соленая пища провоцирует развитие гипертонии — исследования

Нарушения в работе клеток имунной системы при повышенном употреблении соли приводят к рискам возникновения сердечных приступов и инсультов.

Чрезмерное употребление соли опасно повышением давления и грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования специалистов из Университета Вандербильта, Теннеси, США, доказали, что образование белковых соединений, которые провоцируют развитие воспалений, вызывает заболевания сердечной системы и, в частности, гипертонию. Активацию белка провоцирует прием соленой пищи.

Согласно наблюдениям американских ученых, практически половина людей (50%), страдающих от гипертонии и повышенного давления, приобрели заболевания из-за склонности к соленой пищи.

Один из участников исследования, Аннет Кирабо, пояснила: «Повышение давления после употребления соли достигает значительных показателей. Если такое происходит часто, то грозит привести к сердечному приступу, инсульту или даже смерти».

Проводя эксперименты и анализируя кровь больных гипертонией, ученые выявили нарушения в работе иммунной системы непосредственно после употребления соленой пищи. Такие изменения в работе клеток влияют на АД и вызывают его резкое повышение.

Ученые уверены, что эти открытия помогут разработать новые методы лечения распространенной проблемы сосудистой системы.

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