Названа ягода, которая способствует быстрому похудению

Люди, которые хотят сбросить лишний вес, должны чаще включать в свой рацион малину. Эта ягода ускоряет метаболические процессы и выводит лишнюю жидкость.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков советует всем желающим похудеть как можно чаще есть малину. Ягода может ускорить снижение веса благодаря мочегонному эффекту, а также ряду других уникальный свойств.

Об этом пишет grodno24.

Малина также способствует снижению воспалительных процессов в организме. Это также ускоряет похудение, ведь часто за избыточным весом человека скрыто хроническое воспаление. Однако, отметил врач, дозы малины должны быть умеренными. Дело в том, что высокая фруктозная нагрузка на печень может оказать противоположный эффект на процесс похудения, поэтому нельзя есть малину в больших количествах.

Также, заключил специалист, малину в больших количествах не стоит есть при обострениях гастритов, язвенных болезней, для людей с подагрой и аллергическими реакциями.

Иными словами, чтобы получить максимум пользы от этой ягоды, ешьте ее часто, но небльшими порциями.

Кроме того, продолжил врач, малина способствует поддержанию оптимальной работы иммунной системы, выведению токсинов из организма, снижению температуры тела, содержит витамины группы В и С.

«Курсор» писал, что медики назвали масло, которое помогает укрепить сердце и сосуды.

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